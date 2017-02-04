Смерть дальнобойщика Вадима Кондратюка собрала $260 тыс.

В субботу в Сакраменто, в церкви Slavic Trinity Church, состоялись похороны 26-летнего водителя-дальнобойщика Вадима Кондратюка, скончавшегося в штате Юта от зубной инфекции. Смерть молодого отца вызвала большой резонанс в США и за рубежом.

Фото & Видео: SlavicSac.com

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, побывавший на похоронах украинского иммигранта, всего за три дня акции по сбору средств сочуствующие американцы пожертвовали свыше четверти миллиона долларов на похороны, медицинские расходы и содержание осиротевшей семьи. В спонтанной акции приняли участие свыше четырех тысяч человек.

В пятницу вечером в здании славянской церкви собралось несколько тысяч человек. Многие из них приехали из других городов и штатов, чтобы поприсутствовать на похоронном богослужении.

Напомним, что 17 января Вадим Кондратюк отправился в рейс из калифорнийского города Траки в Нью-Йорк. Почуствовав в дороге нестерпимую зубную боль, дальнобойщик обратился ко врачам в Оклахоме, где после обследования у него диагностировали инфекцию и прописали антибиотики. На короткое время лекарства облегчили самочувствие Вадима, однако вскоре ему вновь пришлось обратиться к докторам, на этот раз в отделении скорой помощи в штате Юта.

Полезно: Стоматологическая клиника Eureka Dental Group поможет дальнобойщикам

Его супруга, 22-летняя Наталья Кондратюк, срочно вылетела в Солт-Лейк-Сити, где провела четверо суток в палате своего мужа. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь парня, потому что у него развился отек легких, а инфекция распространилась по всему телу.

Похороны Вадима Кондратюк в церкви Slavic Trinity Church в Сакраменто. Подробнее о происшествии: http://www.slavicsac.com/2017/01/31/vadim-kondratyuk/ Posted by Russian California on Friday, February 3, 2017

“Почему это произошло? Разве нельзя было раньше обратиться к докторам, много возникает вопросов, – сказал один выступивших перед гробом Кондратюка, – но слово Божье говорит так: если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдет”.

Другой проповедник заметил, что присутствующие собрались не для того, чтобы в очередной раз укорять семью Кондратюк, а чтобы “высказать сочуствие скорбящей вдове и родственникам”.

“Невовремя пришла эта разлука: молодой человек, молодая жена, детки маленькие, кажется, только жить, – сказал, обращаясь к конгрегации, пастор “Slavic Trinity Church” Виктор Вронский, – и почему такая большая скорбь, и почему эта скорбь облетела многие семьи, многие города и страны”.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, семья Вадима Кондратюка приехала в США из Ровненской области Украины в 2002 году и обосновалась в Сакраменто.