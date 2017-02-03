Украина начала переговоры о закупке американского угля

Украина и США начали переговоры относительно альтернативы поставкам угля с оккупированных территорий. Об этом в комментарии украинского телеканала NewsOne сказал эксперт по энергорынку Виталий Кропачев, который принимает участие в переговорах в Вашингтоне.

Он отметил, что проведены встречи с руководителями Министерства энергетики США, после которых было принято решение создать рабочую группу, которая предложит альтернативные варианты.

“Обсуждался вариант американского угля с длительным контрактом с дисконтом, чтобы эта цена удовлетворяла украинских потребителей и генерирующие компании как частные, так и государственные… Это может быть поставка из Ричард Бей южноафриканского. Сегодня были предложены различные возможности ценового диапазона для нашей страны”, – сказал Кропачев.

Эксперт добавил, что речь шла о антрацитовой группе, поскольку угля марки Г (газовая группа, которая добывается на подконтрольной Украине территории) на данный момент хватает.

Кропачев подчеркнул что в рабочую группу с американской стороны войдут те люди, которые в 2014 году работали в энергетической отрасли Украины.

Читайте также: Калифорния получила рекордное количество снега за 22 года

“С нашей стороны на уровне министерства будут как частные структуры, которые работают в отрасли энергетики, так и руководители генераций”, – подчеркнул эксперт.

Как сообщал NewsOne, ранее в СБУ заявили, что Украина не может обойтись без угля с оккупированных территорий.