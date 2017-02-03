В четверг вечером в городе Розвилле произошло столкновение двух автомобилей, один из которых въехал в ограду жилого комплекса. Корреспондет “Славянского Сакраменто” оказался на месте происшествия.



Как рассказал “Славянскому Сакраменто” участник происшествия, ехавшая за рулем легкового автомобиля женщина сбила Volkswagen Beetle, который от силы удара выбросило на обочину. В результате происшествия автомобиль Фолксвагген сбил ограду жилого комплекса, приземлившись на территорию апартаментов.

С травмами пострадавшая женщина была доставлена в близлежащую больницу. Водитель Beetle при этом не пострадал.