Балетная труппа Российского национального театра балета выступит в Харрис-Центре колледжа Folsom Lake College в городе Фолсом.

Как сообщает пресс-центр учебного заведения, в среду, 8 февраля российская балетная группа покажет “Спящую красавицу”, 9-го числа этого же месяца зрители увидят спектакль «Шопениана».

Русский национальный балетный театр был основан во времена Перестройки под художественным руководством легендарной Елены Радченко, прима-балерины Большого театра, и привлек множество танцоров из успешных балетных трупп.

Сегодня в театре поддерживают великую традицию русского балета 50 талантливых танцоров с уникальным мастерством и обширным опытом. По словам Елены Радченко, главная особенность русской балетной школы заключается в том, что она сохраняет новизну и свежесть оригинального замысла автора.