Ответ на ненависть в Восточном округе Калифорнии отделение ФБР в Сакраменто опубликовало обращение к общественным лидерам. В своем призыве Федеральный прокурор Филлип Талберт предостерегает жителей Сакраменто от преступений на почве ненависти.

По словам Федеральной прокуратуры последние две недели по всему региону Сакраменто происходили преступления и инциденты на почве ненависти.

“Заверяю, что моя служба и ФБР в сотрудничестве с нашими коллегами из местных правоохранительных органов работают над тем, чтобы реагировать на каждое такое происшествие вовремя и должным образом. Для нас и наших коллег расследование и судебное преследование преступлений на почве ненависти являются приоритетными, и мы собираемся продолжить работу с общественностью, чтобы обезопасить нас всех от подобных актов. По мере возможности мы будем информировать вас обо всех фактах, связанных с расследуемыми нами преступлениями”, – заявил Федеральный прокурор Филлип Талберт.

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Вопрос судебного преследования преступлений на почве ненависти обсуждается в недавнем отчете Федеральной прокуратуры, который можно прочитать в свободном доступе на странице ее Восточного округа в Калифорнии.

“Я горжусь достижениями нашей службы по судебному преследованию преступлений на почве ненависти в нашем округе и собираюсь продолжать их, находясь на посту федерального прокурора, – заявил Талберт. – Напоследок прошу вас помнить, что крайне важно немедленно сообщать о преступлениях и инцидентах на почве ненависти в полицию и ФБР, чтобы мы смогли отреагировать на них и получить более полную картину опасностей, грозящих нашему обществу”.

“Хотя каждый случай связанного с предвзятостью преступления в нашем сообществе беспокоит меня, каждый раз, когда люди объединяются в ответ на это, я убеждаюсь, что сила нашего единства преодолеет любые стоящие перед нами трудности”, – заключает представитель прокуратуры.