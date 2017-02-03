Калифорния получила 173% осадков. Измерив количество снега в Сьерре-Неваде, исследователи пришли к обнадеживающим для калифорнийцев выводам. Рекордное количество снега за последние 22 года выпало в Калифорнии.

Фото: Gary Coronado / Los Angeles Times

“Первого февраля пришли результаты измерений снежного покрова, и… снега у нас оказалось вдвое больше обычного! Бассейн реки Туалэми содержит 193% среднего количества воды, а реки Мерсед – 184%”, – сообщает руководство Национального парка Йосемити.

По словам представителей метеобюро, Рекордное количество снега за последние 22 года выпало в Калифорнии.

Похожая картина наблюдалась в 1983 и 1995 годах. Однако заметная часть зимнего сезона еще впереди, так что пока неизвестно, как это может повлиять на открытие автодорог и кемпингов весной.

Как сообщают метеорологи, к концу этой недели в регионе Сакраменто пройдет очередная волна дождей. Издание SF Gate опубликовало видео настоящего “ледянного потопа” в Йосемити.