Министерство финансов США объявило о смягчении санкций, введенных в конце декабря прошлого года против Федеральной службы безопасности РФ.

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Документ, опубликованный Офисом по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США утром во вторник, отменяет несколько пунктов из распоряжений президента США. Указы, запрещающие любые финансовые сделки с участием ФСБ, были подписаны президентом Бараком Обамой 1 апреля и 28 декабря прошлого года. Кроме Федеральной службы безопасности, в санкционный список тогда были включены руководители Главного разведуправления (ГРУ), пять ведомств и шесть физических лиц.

Согласно поправкам, обнародованым минфином США, американским компаниям вновь разрешено обращаться к ФСБ за получением лицензий, разрешений и сертификатов на ввоз в РФ бытовой электроники и программного обеспечения. Всего на такие лицензии компании из США могут потратить до 5 000 долларов в год.

Смягчение санкций не коснется Крыма: экспорт любых товаров, услуг и технологий на территорию полуострова для америнских компаний по-прежнему запрещен.

В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер особо подчеркнул, что речь не идет об отмене санкций, введенных против Москвы после аннексии Крыма. По его словам, решение Минфина призвано лишь исправить «некие неточности» допущенные прошлой администрацией при разработке санкционных документов.

«Мы не смягчаем санкций, – заявил Спайсер. – Насколько я понимаю, для министерства финансов США вполне в порядке вещей после наложения санкций возвращаться к этому вопросу и проверять, не нужны ли определенные исключения для определенных отраслей производства или товаров».

Коротко прокомментировал решение OFAC и президент США. Отвечая на вопрос журналистов во время встречи с представителями компании «Харлей Дэвидсон» в Белом доме, Дональд Трамп опроверг утверждения о возможной отмене санкций против России.

«Я ничего не смягчал», – заявил он.

Как пояснил Русской службе «Голоса Америки» высокопоставленный представитель администрации США, санкционные документы были незначительно пересмотрены после неоднократных обращений американских компаний, работающих в России. Уже на следующий день после утверждения президентом Обамой нового санкционного списка, в минфин начали поступать жалобы от бизнесменов.

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Согласно российскому законодательству, ввоз в РФ любых бытовых устройств, обладающих функцией шифрования, подлежит обязательной сертификации ФСБ. В этот список, помимо сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков и другой подобной техники, входит также и программное обеспечение. После введения новых санкций американским компаниям было запрещено вступать в какие-либо коммерческие отношения с Федеральной службой безопасности РФ, что сделало невозможным ведение бизнеса в России.

Представитель администрации рассказал, что первые обращения бизнесменов стали поступать в минфин уже 30 декабря прошлого года. Через несколько дней ведомство начало консультации с участниками рынка, пытаясь найти приемлемый выход из ситуации.

В конце концов было принято решение о внесении в документ «незначительных технических поправок», которые позволят продолжить экспорт в Россию товаров и технологий, не подпадающих под санкции. Время публикации поправок, по словам представителя администрации, никак не связано с приходом в Белый дом новой администрации: изменения были внесены в документ, как только были завершены консультации с представителями бизнеса и экспертами.

Как подчеркнул представитель администрации, подобные поправки вносились в санкционные документы «не в первый и не в последний раз». При этом речь не идет о пересмотре санкционного пакета, и все остальные жесткие финансовые, технологические и визовые меры, введенные против России, продолжают действовать.