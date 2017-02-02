Однако отмечается, что кандидатура Горсача должна быть утверждена Сенатом США. Предложенный Трампом судья восстановит консервативное большинство, так как все рассматриваемые им кандидатуры были представлены консервативными группами.

Одно из девяти мест в Верховном суде освободилось в прошлом году со смертью Антонина Скалиа – убежденного консерватора, который занимал свой пост более 30 лет.

Это назначение считается одним из самых важных для американского президента: члены Верховного суда занимают свой пост пожизненно, и их решения могут оказаться судьбоносными для всей страны.

Левая оппозиция уже назвала «экстремистом» ультраконсервативного судью Нила Горсача, номинированного Трампом на пост судьи Верховного суда.

Горсач обладает «превосходным интеллектом, беспрецедентным юридическим образованием и привержен толкованию Конституции в соответствии с ее текстом», подчеркнул Трамп.

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Отмечается, что кандидатура Горсача должна быть утверждена Сенатом США. Кандидатура Горсача может быть утверждена только абсолютным большинством голосов, и будут считать процедуру утверждения легитимной только в том случае, если претендента поддержат не менее 60 сенаторов.

49-летний Горсач занимает должность судьи 10-го окружного апелляционного суда в Денвере. В 2013-м году он поддержал инициативу о предоставлении владельцам частных компаний права по религиозным соображениям не выполнять требование в рамках Закона о доступном здравоохранении предоставлять страховку, покрывающую средства контрацепции для женщин.

Согласно Википедии, все без исключения члены Верховного Суда США были мужчинами-протестантами до 1835 года, когда президент Эндрю Джексон назначил судьёй католика Роджера Тоуни (причём Тоуни стал главным судьёй Верховного суда — Chief Justice). В 1916 году президент Вудро Вильсон назначил первого судью иудейского вероисповедания — Луиса Брандайса. В 1967 году Таргуд Маршалл стал первым афроамериканцем, назначенным в члены Верховного Суда США. В 1981 году была одобрена выдвинутая Р. Рейганом кандидатура первой судьи женского пола — Сандры Дей О’Коннор. В августе 2009 года Соня Сотомайор была избрана в состав Верховного суда США, став первым латиноамериканским судьёй в этой должности.

В случае, если Сенат утвердит выдвинутую президентом кандидатуру, Горсач будет единственным протестантом в Верховном суде, пишет Christianity Today. Сообщается, что семья Нила посещает Епископальную церковь.

“Евангеликам, христианам он понравится”, – сказал Трамп.

Верховный Суд является судом первой инстанции в спорах, в которых стороной является посол, консул или другой иностранный представитель, а также в случае, когда между собой судятся два и более штатов, а также США и определённый штат [2] В других случаях Верховный Суд является апелляционной инстанцией.

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Среди последних громких решений суда можно назвать дело Обергефелл против Ходжеса (2015) — Равенство брака является фундаментальным правом гражданина, гарантированным 14-й поправкой к Конституции США. Таким образом, при администрации Барака Обамы Верховным Судом однополые браки были легализованы на всей территории США.