Трамп выдвинул христианина-консерватора на пост судьи Верховного суда

Однако отмечается, что кандидатура Горсача должна быть утверждена Сенатом США. Предложенный Трампом судья восстановит консервативное большинство, так как все рассматриваемые им кандидатуры были представлены консервативными группами.

Одно из девяти мест в Верховном суде освободилось в прошлом году со смертью Антонина Скалиа – убежденного консерватора, который занимал свой пост более 30 лет.

Это назначение считается одним из самых важных для американского президента: члены Верховного суда занимают свой пост пожизненно, и их решения могут оказаться судьбоносными для всей страны.

Левая оппозиция уже назвала «экстремистом» ультраконсервативного судью Нила Горсача, номинированного Трампом на пост судьи Верховного суда.

Горсач обладает «превосходным интеллектом, беспрецедентным юридическим образованием и привержен толкованию Конституции в соответствии с ее текстом», подчеркнул Трамп.

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Отмечается, что кандидатура Горсача должна быть утверждена Сенатом США. Кандидатура Горсача может быть утверждена только абсолютным большинством голосов, и будут считать процедуру утверждения легитимной только в том случае, если претендента поддержат не менее 60 сенаторов.

49-летний Горсач занимает должность судьи 10-го окружного апелляционного суда в Денвере. В 2013-м году он поддержал инициативу о предоставлении владельцам частных компаний права по религиозным соображениям не выполнять требование в рамках Закона о доступном здравоохранении предоставлять страховку, покрывающую средства контрацепции для женщин.

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Согласно Википедии, все без исключения члены Верховного Суда США были мужчинами-протестантами до 1835 года, когда президент Эндрю Джексон назначил судьёй католика Роджера Тоуни (причём Тоуни стал главным судьёй Верховного суда — Chief Justice). В 1916 году президент Вудро Вильсон назначил первого судью иудейского вероисповедания — Луиса Брандайса. В 1967 году Таргуд Маршалл стал первым афроамериканцем, назначенным в члены Верховного Суда США. В 1981 году была одобрена выдвинутая Р. Рейганом кандидатура первой судьи женского пола — Сандры Дей О’Коннор. В августе 2009 года Соня Сотомайор была избрана в состав Верховного суда США, став первым латиноамериканским судьёй в этой должности.

В случае, если Сенат утвердит выдвинутую президентом кандидатуру, Горсач будет единственным протестантом в Верховном суде, пишет Christianity Today. Сообщается, что семья Нила посещает Епископальную церковь.

“Евангеликам, христианам он понравится”, – сказал Трамп.

Верховный Суд является судом первой инстанции в спорах, в которых стороной является посол, консул или другой иностранный представитель, а также в случае, когда между собой судятся два и более штатов, а также США и определённый штат [2] В других случаях Верховный Суд является апелляционной инстанцией.

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Среди последних громких решений суда можно назвать дело Обергефелл против Ходжеса (2015) — Равенство брака является фундаментальным правом гражданина, гарантированным 14-й поправкой к Конституции США. Таким образом, при администрации Барака Обамы Верховным Судом однополые браки были легализованы на всей территории США.

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