Генерал попал под критику за получение гонорара от Russia Today

Генерал-лейтенант Майкл Флинн получил гонорар от Russia Today за выступление на приеме в Москве, передает Голос Америки.

Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik via AP

Демократы в Палате представителей Конгресса США призывали Пентагон провести расследование, чтобы установить, нарушил ли советник президента Трампа по национальной безопасности конституционное положение о вознаграждениях, приняв деньги от российской государственной информационной организации.

Генерал-лейтенант Майкл Флинн получил гонорар от Russia Today за выступление на приеме в Москве в 2015 году, где также присутствовал российский президент Владимир Путин.

Будучи отставным генералом, он должен был заранее получить разрешение в министерстве обороны и госдепартаменте, чтобы получить денежное вознаграждение от иностранного государства.

Госдепартамент в среду отказался уточнить, давал ли он такое разрешение Флинну.

Положение о вознаграждениях запрещает федеральным служащим получать деньги от иностранных государств без одобрения Конгресса.

Высокопоставленные члены шести комитетов Палаты представителей в среду обратились с письмом к министру обороны Джеймсу Мэттису, призвав его расследовать это дело.

По теме: Минфин США объявил о смягчении санкций против ФСБ