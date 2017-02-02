Генерал попал под критику за получение гонорара от Russia Today

Майкл Флинн

Генерал-лейтенант Майкл Флинн получил гонорар от Russia Today за выступление на приеме в Москве, передает Голос Америки.

Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik via AP

Демократы в Палате представителей Конгресса США призывали Пентагон провести расследование, чтобы установить, нарушил ли советник президента Трампа по национальной безопасности конституционное положение о вознаграждениях, приняв деньги от российской государственной информационной организации.

Генерал-лейтенант Майкл Флинн получил гонорар от Russia Today за выступление на приеме в Москве в 2015 году, где также присутствовал российский президент Владимир Путин.

Будучи отставным генералом, он должен был заранее получить разрешение в министерстве обороны и госдепартаменте, чтобы получить денежное вознаграждение от иностранного государства.

Госдепартамент в среду отказался уточнить, давал ли он такое разрешение Флинну.

Положение о вознаграждениях запрещает федеральным служащим получать деньги от иностранных государств без одобрения Конгресса.

Высокопоставленные члены шести комитетов Палаты представителей в среду обратились с письмом к министру обороны Джеймсу Мэттису, призвав его расследовать это дело.

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«Вызывает крайнее беспокойство, что генерал Флинн решил принять гонорар за выступление на приеме, устроенном пропагандистским органом российского правительства, которое, по данным американской разведки, совершало атаки на США в попытке вмешаться в наши выборы, – говорится в письме, которое подписали демократ Элайджа Каммингс и еще пятеро демократов. – Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что генерал Флинн, которого президент Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности, в процессе, возможно, нарушил Конституцию».

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что в этой ситуации нет ничего необычного. «Генерал Флинн, как и многие другие военачальники, выступает с речами во многих местах, – сказал он. – Министерство обороны – подходящее место для рассмотрения этого вопроса».

Флинн защищает российскую интервенцию и поддержку кровавого режима Ассада в гражданской войне в Сирии. Он призывает к более тесному сотрудничеству США и России на Ближнем Востоке. Заголовок статьи о назначении Флинна на сайте RT называет его «любящим Россию».

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