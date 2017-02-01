16 украинских беженцев не могут покинуть Киева из-за иммиграционных указов Дональда Трампа. Об этом сообщает в среду вашингтонское издание Willamette Week. Въезд в США был закрыт также нескольким сотням иммигрантов из других стран мира.



Две семьи, летевшие в Портленд, застряли в украинском аэропорту после прекращения приема беженцев согласно президентскому приказу Трампа.

Из-за запрета Трампа по крайней мере 46 беженцев не смогут прилететь в Орегон в течение следующих четырех недель.

Шестнадцать украинских беженцев, которые должны были переселиться в Портленд, застряли в украинском аэропорту после того, как в пятницу президентский приказ Трампа закрыл беженцам въезд в США.

Всего в течение следующих четырех недель в Орегон должны были прибыть как минимум 46 беженцев. Две украинских семьи, 5 и 11 человек, бежали из страны, чтобы присоединиться к своим родственникам, уже живущим в Портленде, сообщает WW. По теме: Держатели грин-карт в США получат поблажку от Трампа «Они подготовились к переезду, продали все свои вещи», – говорит Говард Кеньон из Ecumenical Ministries, орегонской благотворительной организации, помогающей расселять беженцев.

Но когда семьи приехали в аэропорт, началось действие президентского запрета. Им отказались выдавать иммиграционные документы, и теперь им некуда идти.

«Они фактически остались бездомными, – говорит Кеньон. – Куда возвращаться беженцам? Некуда».

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об ужесточении правил выдачи американских виз российским гражданам, однако держатели американских грин-кард получат поблажку от администрации Трампа.