16 украинских беженцев не могут покинуть Киева из-за иммиграционных указов Дональда Трампа. Об этом сообщает в среду вашингтонское издание Willamette Week. Въезд в США был закрыт также нескольким сотням иммигрантов из других стран мира.
Две семьи, летевшие в Портленд, застряли в украинском аэропорту после прекращения приема беженцев согласно президентскому приказу Трампа.
Из-за запрета Трампа по крайней мере 46 беженцев не смогут прилететь в Орегон в течение следующих четырех недель.
Шестнадцать украинских беженцев, которые должны были переселиться в Портленд, застряли в украинском аэропорту после того, как в пятницу президентский приказ Трампа закрыл беженцам въезд в США.
Но когда семьи приехали в аэропорт, началось действие президентского запрета. Им отказались выдавать иммиграционные документы, и теперь им некуда идти.
«Они фактически остались бездомными, – говорит Кеньон. – Куда возвращаться беженцам? Некуда».
Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об ужесточении правил выдачи американских виз российским гражданам, однако держатели американских грин-кард получат поблажку от администрации Трампа.