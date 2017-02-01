Иски связаны с указами о финансировании «городов-убежищ» и иммиграционными ограничениями, передает Голос Америки. В исках утверждается, что указ нарушает гарантированную Конституцией США свободу вероисповедания.

Фото: White House

Первые инициативы президента Дональда Трампа по ограничению притока мигрантов в США продолжают провоцировать юридические акции – теперь судебные иски против двух его указов подали Массачусетс и Сан-Франциско.

Сан-Франциско стал первым городом США, подавшим иск против директивы Трампа о прекращении федерального финансирования так называемых «городов-убежищ», которые предоставляют убежище нелегальным иммигрантам.

По словам местных властей, это помогает полиции, поскольку в таких условиях иммигранты более охотно сообщают о преступлениях.

Массачусетс в свою очередь вступил в борьбу с указом Трампа о запрете на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, который в Белом доме называют необходимым шагом для укрепления национальной безопасности.

В иске утверждается, что указ нарушает гарантированную Конституцией США свободу вероисповедания.

Между тем, Калифорния собирается принять «Акт о религиозной свободе» в ответ на предложение ввести реестр мусульман. Об этом сообщает телеканал Fox.

На заседании Комитета по судебной власти Сената большая группа людей собралась в поддержку обеспокоенных членов мусульманского сообщества.

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Один за другим местные конгрессмены выразили поддержку законопроекта, который является прямым ответом на предвыборное обещание президента Дональда Трампа создать реестр лиц мусульманского вероисповедания.

Акт о религиозной свободе, или SB 31, запретит местным правоохранительным агенствам делиться личными данными людей с федеральным правительством для создания базы данных.

По словам спонсоров законопроекта, их целью является недопущение религиозных преследований.

«Нельзя дискриминировать группы населения по признаку веры и страны происхождения, это неэффективно», – говорит Элика Вафайе, спонсор SB 31.

«Для нас важно поддержать наших мусульманских сестер и братьев, чтобы показать, что они стоят наравне со всеми остальными жителями этой страны», – говорит Дэвид Мандел из организации «Еврейский голос за мир».

Законопроект был одобрен комитетом шестью голосами при одном воздержавшемся, сенаторе из Республиканской партии. Свобода вероисповедания в США находится в опасности, считают авторы билля.