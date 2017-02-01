Около полусотни автомобилей столнулись в районе центральнокалифорнийского города Хенфорда в среду днем, сообщает пресс-служба Дорожной полиции Калифорнии.



Фото: hanfordsentinel.com

Как минимум 12 человек пострадало в массовой аварии. Столкновение произошло в районе города Хендфорда из-за густого тумана, который нередок в этих краях в зимнее время года, передает The Fresno Bee.

Полиция сообщает о десятках большегрузных автомобилей, попавших в инцидент. Авария произошла на пересечение 198 и 41 магистралей около военной базы Лимор.