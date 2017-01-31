Трамп уволил генпрокурора за отказ выполнять иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп без колебаний уволил и.о. генпрокурора страны, которая призвала работников министерства юстиции не претворять в жизнь президентский указ, временно запрещающий въезд в страну жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщается в заявлении Белого дома, и.о. генпрокурора Салли Йетс, оставшаяся в ведомстве со времен Барака Обамы, «предала министерство юстиции, отказавшись приводить в исполнение указ, нацеленный на защиту граждан Соединенных Штатов».

В заявлении также отмечается, что Йетс занимала «слабую позицию по вопросам границ и нелегальной иммиграции», передает Голос Америки.

Трамп назначил на место Йетс прокурора Восточного округа Вирджинии Дэйну Боэнте, который был приведен к присяге в девять часов вечера и немедленно отменил распоряжения своей предшественницы, призвав сотрудников министерств «защищать законные указы президента».

Выдвинутый президентом кандидат на пост генпрокурора Джефф Сэшнс скорее всего будет вскоре утвержден коллегами-сенаторами.

Ранее в понедельник Йетс написала письмо юристам Министерства юстиции, заявив: «Я отвечаю за то, чтобы наши позиции в суде соответствовали нашему долгу – всегда искать справедливости и стоять за правое дело».

Экс-президент Обама назначил Йетс заместителем генпрокурора в 2015 году, и администрация Трампа попросила ее остаться в ведомстве, пока Сенат не утвердит кандидатуру нового генпрокурора.

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После того, как Трамп отправил Йетс в отставку, Белый дом заявил: «Призывы к более тщательным проверкам лиц, приезжающих из семи опасных стран, – это не крайность. Это разумно и необходимо».

Выступая в понедельник на брифинге в Белом доме, пресс-секретарь Шон Спайсер выдвинул очередной аргумент в защиту масштабных ограничений на въезд в страну, заявив, что они затронули лишь очень небольшой процент от общего числа прибывающих.

По словам Спайсера, за 24 часа с момента введения запрета из 325 000 иностранных граждан, приехавших в США, в страну не впустили всего 109 человек.

Сам Трамп ранее в понедельник высказался в «Твиттере» в защиту своего указа, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает прием сирийских беженцев на постоянной основе. Также указ запрещает въезд в страну гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Судана, Йемена и Сомали на три месяца.

Трамп подчеркнул, что запрет не направлен против мусульман, а является пакетом мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности США.

Однако директор по судебным разбирательствам Совета по американо-исламским отношениям Лина Масри в понедельник назвала инициативу «указом о недопущении в страну мусульман» и заявила, что ее организация подаст два иска против президентских указов.