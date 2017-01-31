Женщина угрожала взорвать мост в Сакраменто

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, во вторник около 4 часов вечера полиция Вест-Сакраменто арестовала женщину неопределенного возраста, которая, как утверждается, угрожала взорвать знаменитый “Желтый мост” в центре Старого Сакраменто.

Оказавшемуся на месте происшествия корреспонденту “Славянского Сакраменто” удалось узнать, что около 2 часов дня неизвестная женщина заблокировала движение на мосту между Сакраменто и Вест-Сакраменто и попыталась соединить электрические провода, выходящие из бензобака ее темно-вишневого седана.

По словам пресс-секретаря полиции Вест-Сакраменто Роджера Кини, женщина сдалась группе захвата, после чего саперы с помощью дистанционно управляемого робота обследовали брошенный автомобиль. Сообщается, что свидетели отчетливо слышали несколько взрывов в районе моста Тауэр-Бридж.

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Мотивы задержанной пока неизвестны. Полиция блокировала несколько кварталов в центре Сакраменто.