Выдача виз США россиянам осложнилась из-за указа Трампа

Посольство США ужесточило правила выдачи виз россиянам после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ об изменении миграционной политики, сообщает BBC. Теперь выдача виз США россиянам для туризма и транзита осложниться.

Своим указом Трамп среди прочего приостановил действие программы повторной выдачи виз Visa Interview Waiver Program, которая позволяла не проходить личное собеседование в посольстве, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад.

Теперь, как рассказал телеканалу “Дождь” официальный представитель американского посольства в России, этот срок был сокращен до 12 месяцев.

Программа касалась только туристических и транзитных виз. Таким образом, изменения не затронут россиян, летающих в США по деловым визам, а также не окажут существенного влияния на тех, кто получает туристические визы регулярно.

Наиболее негативное влияние новые правила окажут на тех, кто летает в США в качестве туристов реже чем раз в четыре года (туристическая виза в США выдается на три года) и живет в городах, где нет американского консульства.

Это значит, что для получения американской туристической визы им каждый раз придется платить еще и за билеты до ближайшего города с консульством США, чтобы пройти там собеседование.

По теме: Христианским семьям из Сирии отказали во въезде в США

Об упрощении порядка выдачи виз посольство США в Москве объявило 9 марта 2012 года после указа Барака Обамы, призванного привлечь туристов в Соединенные Штаты.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий въезд в США гражданам ряда исламских государств.