С российского корреспондента Russia Today сняты обвинения

Прокуратура США сняла обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает руководство телеканала.



Напомним, что 20 января корреспондента RT Александра Рубинштейна, освещавшего протесты в Вашингтоне, задержала полиция.

В отношении него было заведено дело об участии в массовых беспорядках, сообщало ранее российское бюро телеканала.

В МИД России назвали «вопиющим случаем» задержание корреспондента RT в Вашингтоне.