Двум сирийским семьям отказали во въезде в аэропорту Филадельфии. Семьи в субботу утром были посажены на 18-часовой рейс обратно в Катар, откуда они только что прибыли, сообщает телеканал NBC 10.

Фото: KCRA

Их родственник Джозеф Ассали из Аллентауна (Пенсильвания) рассказал журналистам, что члены семей – два брата, их жены и двое детей – являются христианами. Визы и гринкарты они получили несколько месяцев назад, планируя стать американскими гражданами.

Они прибыли в аэропорт Филадельфии в 7:25 утра и были депортированы три часа спустя в соответствии с подписанным в пятницу президентским приказом Дональда Трампа, ограничивающим въезд в США для граждан семи мусульманских стран и прекращающим прием сирийских беженцев. Эта приостановка дает время на пересмотр процедур проверки беженцев перед их допуском на территорию Соединенных Штатов.

«Это словно оживший кошмар», – сказал Ассали корреспондентам NBC 10.

Программа Bethany Christian Services, занимающаяся расселением беженцев в Аллентауне, приняла 131 человека, рассказал ее региональный директор Марк Ангер журналистам вебсайта lehighvalleylive.com. Он предупредил, что президентский приказ Трампа станет «катастрофой» для тех, кто ожидает въезда в страну.

«Около 70 процентов приезжающих беженцев – женщины и дети», – сказал Ангер. Четыре месяца задержки, по его словам, могут оставить некоторых из них с просроченными визами и медицинскими справками.

Напомним, что ранее президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий въезд в США гражданам ряда исламских государств. На прошлой неделе Трамп заявил, что при въезде в США даст предпочтение христианским беженцам из Сирии, а не радикальным исламистам, которым “нет места в США”.