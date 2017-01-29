Белый дом выступил в защиту указа президента Дональда Трампа, ограничивающего иммиграцию в США из семи стран с мусульманским большинством, несмотря на многочисленные акции протеста и решение федерального судьи, частично приостановившего исполнение указа. Иммигранты в США вышли на акции протестов в крупных аэропортах страны.

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер занял твердую позицию, поясняя, почему был разработан этот указ.

«Это необходимо, чтобы гарантировать, что люди, которых мы пускаем в нашу страну, приезжают сюда с мирными намерениями и не принесут нам вреда. Есть еще 46 стран с мусульманским населением, которые не подпадают под этот указ», – заявил Спайсер телекомпании АВС.

Спайсер отметил, что в субботу в США прибыли из-за рубежа приблизительно 325 тысяч человек, и лишь около 100 приехали из стран, перечисленных в указе.

Однако из сообщений федеральных ведомств следует, что после подписания указа в пятницу в американских аэропортах было задержано не менее 170 человек.

Подписание указа вызвало смятение и привело к тому, что в американских аэропортах начали задерживать беженцев, обладателей грин-карт, студентов и работников. В некоторых случаях им отказывали в посадке на международные рейсы, направляющиеся в США.

Вечером в субботу окружной судья из Нью-Йорка Энн Доннелли издала экстренный ордер, временно запретивший депортацию людей с действительными визами, которые были задержаны после приземления в американских аэропортах.

Судья также запретила задерживать людей с одобренной заявкой на получение статуса беженца. В своем решении Доннелли указала, что «существует непосредственная опасность того, что без отсрочки высылки беженцам, обладателям виз и другим лицам» из стран, подпадающих под действие указа, «будет нанесен значительный и непоправимый ущерб».

В воскресенье представитель президента Трампа Борис Эпштейн, выступая в программе Fox and Friends, заявил, что судебное решение «ни в коей мере» не отменяет действие указа.

По словам Эпштейна, указ обеспечивает соблюдение действующего законодательства.

«Обладатели грин-карт (вида на жительство в США – ГА.), которые находятся за рубежом, в этих семи странах – это лишь семь стран – смогут въехать в страну, если они пройдут тщательную проверку, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы», – сказал Эпштейн.

В заявлении министерства внутренней безопасности, распространенном в воскресенье, говорится, что ведомство «будет выполнять судебные решения». В то же время в нем отмечается, что оно также будет «реализовывать указ президента, с тем, чтобы лица, прибывающие в США, не представляли угрозы нашей стране или американскому народу».

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Трамп отверг заявления о том, что его указ может рассматриваться как антимусульманская мера. По его словам, «очень строгие» меры работают «очень, очень хорошо».

Новые иммиграционные правила относятся к жителям семи стран, признанных потенциальными угрозами для США. Большинство населения этих стран составляют мусульмане.

В своем аккаунте в Твиттере @realDonaldTrump президент написал, что стране нужны «прочные границы и тщательные проверки немедленно». «Смотрите, что происходит по всей Европе, да и весь мир превратился в ужасный хаос», – написал он.

Среди американских законодателей нашлись как сторонники, так и противники ограничений на въезд.

Два высокопоставленных республиканских сенатора в воскресенье выступили с критикой указа. «Сумятица в наших аэропортах по всей стране ясно показывает, что указ президента Трампа не был должным образом проработан. Нас особенно беспокоят сообщения, что он был введен в действие практически без консультаций с Госдепартаментом, министерствами обороны, юстиции и национальной безопасности, – заявили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. – Такая спешка может привести к негативным результатам».

Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что Трамп прав, беспокоясь о национальной безопасности. «Однако неприемлемо, когда даже легальные обладатели вида на жительство задерживаются или получают отказ во въезде», – сказал он.

Сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн сказала, беседуя с журналистом, что запрет является «невероятной мерой». «Одно дело – тщательно проверять человека. Совсем другое дело – говорить, что, поскольку человек приезжает из определенной страны или принадлежит к определенной религии, то ему или ей нельзя въехать в нашу страну», – пояснила она.

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В аэропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско и других городах собрались большие группы протестующих. Адвокаты, в том числе – из Американского союза гражданских свобод, также приехали в аэропорты, чтобы консультировать задержанных или направлявшихся в США путешественников, которые застряли в других странах.

Иммиграционный адвокат Джордан Каннингс заявил газете Los Angeles Times, что в числе задержанных оказалась молодая иранская мать, получившая грин-карту пять лет назад, которая должна была получить гражданство США и принести присягу через две недели. По словам Каннингса, она ехала вместе с 11-месячным ребенком, который является гражданином США.

«Люди не могут позвонить или связаться с людьми, которые их ожидают или со своими адвокатами», – заявил Каннингс.

Журналист канала NBC спросил главу администрации Белого дома Райнса Прибуса, приглашенного на программу «Встреча с прессой», рассматривала ли администрация возможность 72-часовой отсрочки введения указа в действие, чтобы иммиграционные службы могли изучить новые правила.

«Я не думаю, что такая отсрочка необходима, ответил Прибус, – поскольку люди, которые хотят сделать что-то плохое американцам, просто перенесли бы свою поездку на два дня, чтобы въехать в страну до окончания отсрочки».

«Никакого хаоса не было. В действительности 350 тысяч человек из других стран вчера въехали в США, и лишь 190 человек были задержаны, чтобы мы могли задать им вопросы. Большинство из них было выпущено. Осталась пара десятков, и я предполагаю, что если они не являются ужасными людьми, то они смогут пройти сегодня в течение полудня», – сказал Прибус.