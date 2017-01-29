Жителям Сакраменто предоставят бесплатную помощь с налогами

4 февраля лицензированные специалисты предлагают жителям региона Сакраменто бесплатную помощь с налогами.

С 9 часов утра до полудня 4 февраля члены отделения Сакраменто-Вэлли Калифорнийского общества налоговых консультантов бесплатно ответят на ваши вопросы по налогам. «День помощи с налогами» состоится в зале номер 2 общественного центра Майду в Розвилле по адресу: 1550 Maidu Drive.

Предварительная регистрация не обязательна, но она поможет организаторам рассчитать количество участников и подготовиться. Зарегистрироваться можно здесь.

Налоговые консультанты (enrolled agents) лицензируются федеральным правительством для представления налогоплательщиков перед Налоговым управлением США. Как правило, они получают лицензии после прохождения экзамена, состоящего из трех частей.

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