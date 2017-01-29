Иммиграция в Сакраменто протестует против указов Трампа

Арабская иммиграция в Сакраменто взволнована: распоряжение президента Дональда Трампа по миграционной политике вызвало новую волну протестов. Демонстрации против ограничения на въезд иммигрантов из Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена прошли в нескольких городах США, включая Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сакраменто.



Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто”, арабская иммиграция в Сакраменто чрезвычайно обеспокоена последними указами Трампа.

В воскресенье днем протестующие заняли лобби международного терминала в аэропорту столицы Калифорнии, где в окружении местной полиции на протяжении нескольких часов выкрикивали такие лозунги как: “Нет фашизму в США!”, “Депортировать Трампа!”, “Приветствуем иммигрантов!”

В толпе из нескольких сотен человек виднелись также лозунги движения “Черные жизни важны”; то и дело слышались антикапиталистические речевки. Среди собравшихся были женщины в хиджабах, держащие плакаты. Несмотря на нескрываемую неприязнь демонстрантов к наблюдавшим за митингом полицейскими, последние вели себя очень вежливо по отношению протестующим.

В какой-то момент к манифестантам вышел новый мэр Сакраменто Даррел Стайнберг, который попытался ответить на вопросы собравшейся толпы.

По теме: В Сакраменто требуют прогнать Путина из Белого дома в Вашингтоне

“Когда наконец будет решена проблема с бездомными в городе?” – выкрикнула стоявшая рядом со мной девица с фиолетовыми как у Мальвины волосами.

“Когда наконец будет решена проблема с бездомными в городе?!” – вслед за “Мальвиной” завелась толпа. Гулко звучащая в стенах аэропорта “кричалка”, вырывавшаяся из глоток сотен защитников иммигрантов, вконец заглушила слабый голос главы города.

“Дайте ему микрофон!” – посоветовал кто-то из толпы. Мэру передали мегафон.

“Я считаю запреты Трампа абсолютно антиконституционными!” – заверил протестующих Стайнберг. Дальнейшие его слова утонули в общем гуле толпы, громко скандировавшей: “Нет фашизму в США!”, “Депортировать Трампа!”, “Приветствуем иммигрантов!” Кое-где мелькали транспаранты с призывами депортировать супругу Дональда Трампа, которая, как известно, является иммигранткой из Словении.

Пока новоизбранный мэр пытался читать свою речь по бумажке, “Мальвине” удалось отобрать у него мегафон, и власть снова перешла к шумящей толпе.

Полиция никак не вмешивалась в действия народа, соблюдая первую поправку к Конституции США. Однако стражи порядка окружили манифестантов плотным кольцом и держались на некотором расстоянии, опасаясь потерять контроль над народным волнением.

Сообщается, что после подписания указа в пятницу в американских аэропортах было задержано не менее 170 человек, прилетевших в США из мусульманских стран.

Протесты против задержаний иммигрантов прошли во многих крупных аэропортах США, в том числе в Нью-Йорке, Портленде, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сакраменто.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com