В ответ на подписанные на этой неделе президентские приказы Дональда Трампа, в которых говорится об ужесточении контроля за соблюдением иммиграционных законов, церкви Сакраменто договорились защищать недокументированных иммигрантов от возможных федеральных рейдов.

По словам ACT, организации по защите социальной справедливости, представляющей более 50 религиозных групп, около 30 межконфессионных лидеров духовенства готовы предоставить ту или иную помощь недокументированным иммигрантам, которым грозит депортация.

На данный момент пять священников, чьи церкви способны разместить людей на длительное время, готовы приютить недокументированных иммигрантов и защитить их от сотрудников службы иммиграции. Ожидается, что к ним присоединятся и другие конгрегации. Пока неясно, собираются ли церкви физически препятствовать аресту иммигрантов федеральными агентами. Окончательный список участвующих в акции конгрегаций уточняется.

Габби Трехо, заместитель директора ACT, говорит, что конгрегации готовы к потенциальному конфликту с федеральными агентами.

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«Когда люди своими глазами видят несправедливость и разделенные семьи, они готовы поднять голос и подвигнуть общество на перемены, а не стоять в стороне», – сказала Трехо.