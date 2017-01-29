Спустя 13 тяжелейших недель маршировки, недосыпания и испытаний физической и психической выносливости Мария Дауме в январе окончила программу базовой подготовки Корпуса морской пехоты США на острове Пэррис-Айленд в штате Южная Каролина.

Дауме оказалась в числе первых женщин, которые окончили курс с контрактом на вступление в ряды мотострелковых подразделений Корпуса морской пехоты, а это значит, что она начнет обучение в Школе мотострелков на базе Кэмп-Гайгер в штате Северная Каролина. Это один из самых трудных, самых физически сложных учебных центров в Вооруженных силах США.

Она готова к этому вызову.

Дауме родилась в российской тюрьме в Сибири, где она жила в течение первых двух лет своей жизни. Позже ее удочерила супружеская пара из Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк) и увезла в США, когда девочке исполнилось четыре года.

Дауме знала, что хочет вступить в ряды морпехов, с момента, когда в двенадцатилетнем возрасте она познакомилась с рекрутерами на мероприятии по сбору средств для повышения осведомленности о раковых болезнях.

“Они демонстрировали подтягивания и отжимания, и я сразу же загорелась”, – вспоминает Дауме.







По ее словам, она готовилась к службе в Корпусе морской пехоты в средней школе, увлекаясь спортом и занимаясь смешанными боевыми искусствами. Этот вид спорта сочетает в себе методы борьбы и бокса с кикбоксингом, дзюдо и карате.

“В командных видах спорта вы должны работать вместе. Ваша команда – это ваша семья”, – отмечает Дауме. В смешанных единоборствах “главное – соблюдать спокойствие и не злиться. Когда вы сердитесь, вы можете допустить глупые ошибки”.

Ее рассудительность проявляется, когда она говорит о следующем этапе своей подготовки. Она понимает, что совершает исторический шаг для женщин в Корпусе морской пехоты, но говорит, что не переживает по поводу того, что является одной из первых женщин, поступивших в школу обучения мотострелков.

“Я не очень беспокоюсь о том, что думают другие, – признается Дауме. – Я пройду через это испытание и сделаю это для себя и для других женщин, вступающих в ряды военных, чтобы они также могли это сделать”.