Благодаря наступившему сезону дождей, засуха в Калифорнии отступает. Впервые за последние три года ни в одном регионе Калифорнии не отмечается засуха наивысшей, «исключительной» категории, говорится в правительственном отчете, опубликованном в четверг. Полностью свободны от засухи 48,6% территории штата; неделю назад эта цифра составляла 42%, сообщает еженедельный анализ Национального центра по борьбе с засухой. Год назад только 5% территории Калифорнии смогли избежать засухи.

Губернатор штата Джерри Браун подвергается растущему политическому давлению с требованиями отменить чрезвычайную ситуацию и снять ограничения по водопользованию.

Совет одного из крупнейших агенств по водопользованию штата, Управления по водным ресурсам округа Сан-Диего, в четверг подписал резолюцию, объявляющую регион свободным от засухи и призывающую губернатора отменить чрезвычайную ситуацию «в связи с улучшением гидрологической обстановки».

Сотрудники администрации округа Сан-Диего, как и их коллеги в Сакраменто, считают, что могут потерять доверие населения, продолжая издавать предупреждения. Агенство выпустило свое заявление несмотря на то, что еженедельные отчеты продолжают оценивать категроию засухи в регионе Сан-Диего от «умеренной» до «серьезной».

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