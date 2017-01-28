Дональд Трамп переговорил с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США. После победы на выборах в ноябре прошлого года Владимир Путин поздравил республиканского кандидата с успехом. Лидеры двух стран неоднократно заявляли о том, что хотели бы нормализовать отношения между Вашингтоном и Москвой.



В субботу президент США Дональд Трамп проводит целую серию телефонных переговоров с мировыми лидерами. Первым в этом списке стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Владимир Путин был третьим по счету мировым лидером в графике переговоров американского президента. Беседа российского лидера и нового главы Белого дома стала их первым официальным контактом после того, как Дональд Трамп официально вступил в должность.

В ходе телефонного разговора, Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности.

Как передает пресс-служба Кремля, с обеих сторон “был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе”.

Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

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При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.

Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом.

Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе.

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что российские власти попытались оказать влияние на ход президентской избирательной кампании, и помочь Дональду Трампу одержать победу. В публичных выступлениях новый глава Белого дома неизменно отрицал, что получал какую-либо помощь от Москвы, напоминает Голос Америки.