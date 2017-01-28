Дональд Трамп в субботу выступил с первым со времени вступления в должность президента США обращением к стране. Глава Белого дома считает, что его администрация за первую неделю работы добилась серьезных успехов.

В видеозаписи продолжительностью в две с половиной минуты, размещенной на сервисе YouTube, глава Белого дома подробно перечислил достижения своей администрации за первую неделю работы, говорит Голос Америки.

«Эта администрация приступила к работе с рекордной скоростью, – заявил Трамп. – Об этом говорят все без исключения. Мы делаем это быстро, и мы делаем это продуманно, и мы никогда не прекратим сражаться ради простых американцев».

Отмена «Obamacare»

Президент США подчеркнул, что среди первых достижений его администрации была подготовка распоряжения «об отмене и замене» реформы здравоохранения

«Obamacare», утвержденой президентом Обамой, на другую программу.

«Пришло время сделать это», – объяснил свое решение Дональд Трамп.

Выход США из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства

Кроме этого, глава Белого дома упомянул односторонний выход США из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства. Это соглашение, кроме государств восточной Азии, подписали также Чили, Перу, Канада и Мексика. «Это стало бы катастрофической сделкой для наших рабочих», – особо подчеркнул Трам, добавив, что выход из договора позволит США «договариваться один на один о сделках, которые позволят защитить американских рабочих».

Он напомнил, что также подписал распоряжение о начале строительства трубопроводов Keystone и Dakota Access. После этого, по словам президента США, в соглашение о проекте было внесено особое требование, «чтобы прокладываемые в Америке нефтепроводы были сделаны из американской стали, произведенной в этой стране».

«Немедленное строительство стены» на границе с Мексикой

Дональд Трамп напомнил, что еще одно распоряжение предписывает ускорить процесс выдачи разрешений на строительство новых заводов и объектов инфраструктуры, а указ о «немедленном начале строительства стены» на границе с Мексикой сделает жизнь простых американцев более безопасной.

Белый дом выдвинул идею ввести 20-процентный налог на товары из Мексики, чтобы оплатить строительство стены на границе между странами.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер обвалил курс мексиканского песо, сообщив журналистам, что Трамп хочет обложить мексиканский импорт 20-процентным налогом, чтобы собрать средства на строительство стены.

Уничтожение «городов-убежищ» для нелегальных иммигрантов

Кроме этого, президент США упомянул и о распоряжении, вводящим жесткие меры против так называемых «городов-убежищ», отказывающихся передавать нелегальных иммигрантов федеральным властям. «Они не безопасны, – коротко прокомментировал Дональд Трамп ситуацию, сложившуюся, по его мнению, в этих городах. – Мы должны заняться этой ужасной ситуацией».

Перевод производства в США

«В первые несколько дней моего президенства я встретился с главами нескольких крупнейших промышленных компаний и профсоюзных организаций, – заявил глава Белого дома, напомнив, что его «администрация каждый день выполняет обещания, данные народу США. – Мое послание к ним было простым: мы хотим производить вещи в Америке и мы хотим использовать труд американских рабочих. После моего избрания многие компании уже объявили, что не намерены создавать рабочие места за рубежом, вместо этого сохраняя и создавая рабочие места прямо здесь, в Америке».

Уничтожение федеральной программы помощи при покупке дома

Кроме того, как напоминает американская пресса, в первый день своего пребывания в белом доме, Трамп отменил введенную демократами и действовавшую долгие годы программу для покупателей, приобретавших недвижимость впервые.

Расследование нарушений на выборах президента

Трамп также аннонсировал расследование массовых нарушений во время выборов президента. Президент США Дональд Трамп заявил о почти пяти миллионах жителей США без гражданства, которые, предположительно, проголосовали на выборах. Это, по словам Трампа, не позволило ему набрать больше голосов избирателей, чем набрала Клинтон в общем подсчете. Он призывает провести «масштабное расследование».