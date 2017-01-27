Президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран, передает Русская служба BBC.

Соответствующие распоряжения содержатся в указе об “экстремальном отборе” иммигрантов, который, по словам Трампа, призван не допустить в страну “радикальных мусульманских террористов”.

“Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и я замораживаю въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения […] позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами”, – говорится в тексте указа, опубликованном вскоре после его подписания.

В указе говорится, что США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Также в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году, при этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.

“Если вы являетесь мусульманином, то вы можете приехать в США, однако, если вы исповедуете христианство, то для вас двери практически закрыты”, – пишет Трамп, подчеркивая, что подобные правила являются нечестными. Как говорит новоизбранный президент в интервью христианскому телеканалу CBN, сирийские христиане, которые преследуются у себя на родине, “которым больше всех отрезают головы”, страдают больше других групп населения от американской политики в отношении беженцев.

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По словам Трампа, вместо радикальных исламистов США станет принимать сирийских христиан.

“Мы поможем им”, – сказал Трамп.

Согласно статистике, опубликованной Pew Research Center, в прошлом году в США прибыло 38 901 исламских беженцев, в то время как христиан – 37 521.