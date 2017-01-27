Это будет первая беседа двух лидеров с момента инаугурации Трампа. Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в субботу побеседуют по телефону, сообщают в Кремле.

Фото: Getty, AP

Это будет первая беседа двух лидеров с момента инаугурации Трампа и первый важный шаг на пути к потеплению в двусторонних отношениях, на которое надеются как в Кремле, так и Белом доме.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы российских информагентств подтвердил, что беседа состоится в субботу вечером, однако предостерег от чрезмерных ожиданий.

По словам Пескова, не следует ожидать от запланированного телефонного разговора «субстантивных контактов по всему периметру».

Песков сообщил, что Путин поздравит американского президента с вступлением в должность и обсудит основные моменты отношений Москвы и Вашингтона.

«Посмотрим, давайте просто наберемся терпения», – добавил он.

Песков не сообщил, какие именно из наиболее актуальных проблем могут обсудить Путин и Трамп.

Пресс-секретарь также отказался говорить о том, будут ли лидеры договариваться о личной встрече.

«Пока я не знаю. Дождемся этого разговора, это будет зависеть от глав государств», – указал Песков.