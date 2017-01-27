Русская невеста обвиняемого в теракте в Сан-Бернардино признается в фиктивном браке. Мария Черных подозревалась в пособничестве Сайеду Фаруку, расстрелявшему в 2015 г. 14 человек в Южной Калифорнии. Черных совместно ссо своей сестрой Татьяной Фарук были арестованы сразу после кровавых террактов.

В четверг, 26 января в федеральном суде в Риверсайде Мария Черных, иммигрант из России, чей фиктивный брак раскрылся в ходе расследования теракта в Сан-Бернандино, признала себя виновной в сговоре, лжесвидетельстве и двух случаях дачи ложных показаний.

По условиям сделки с правосудием Черных признала четыре из пяти обвинений, выдвинутых против нее в апреле – все, кроме подачи фиктивного документа. Вынесение приговора назначено на 20 ноября; ей грозит до 20 лет тюрьмы, рассказал “Славянскому Сакраменто” иммиграционный адвокат из Сан-Франциско Гари Ройл.

Адвокаты обоих сторон покинули здание суда, не дав журналистам никаких комментариев.

Также Черных грозит депортация, передает The San Bernardino Sun. Сейчас она находится под стражей в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции в Аделанто, куда была переведена вскоре после ареста.

По информации правоохранительных органов, сестра Марии Черных Татьяна Фарук, которая вышла замуж за брата одного из сан-бернардинских террористов, устроила ее брак с другом семьи в 2014 году, чтобы она смогла получить иммиграционный статус.

У правоохранительных органов нет оснований предполагать, что эти семейные пары участвовали в планировании или проведении теракта 2 декабря.

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Но оружие, которым были убиты 14 человек и ранены 22, было приобретено мужем Черных, говорят федеральные обвинители. Это привлекло ко всем четверым внимание властей и привело к обвинениям в иммиграционном мошенничестве.

10 января брат террориста Рахил Фарук признал себя виновным в сговоре с целью совершения иммиграционного мошенничества. Ему грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы, 250 000 долларов штрафа и трех лет условного срока. Вынесение приговора назначено на 13 ноября.

Суды присяжных над Марией Черных и Татьяной Фарук состоятся в марте.

“За подобные нарушения иммиграционных законов гражданина другого государства могут сначала посадить в тюрьму, а затем возбудить дело в иммиграционном суде штата, – комментирует адвокат Гари Ройле из American Corporate Services, – учитывая резонансность данного дела, нарушительницу скорее всего продержат в уголовной тюрьме, а затем переведут в иммиграционную, где будет рассматриваться дело о ее депортации в Россию”.