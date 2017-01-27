Министерство внутренней безопасности США временно прекращает поездки сотрудников в другие страны для проведения интервью с беженцами, желающими приехать в эту страну, сообщает источник в правоохранительных органах.

Это решение, о котором первым сообщило агенство Рейтерс, вызвано ожиданием указаний от президента Дональда Трампа, который недвусмысленно дал понять, что планирует серьезные изменения в политике приема беженцев.

Прекращение интервью означает, что процесс приема беженцев остается висеть в воздухе.

Согласно черновику президентского приказа, копия которого оказалась у журналистов CNN, Трамп обдумывает полный запрет на прием беженцев на срок до четырех месяцев во исполнение своих предвыборных обещаний по введению строгих мер по ограничению исламской иммиграции в США.

В приказе упоминаются новые виды проверок, призванные не допускать в страну потенциальных террористов. Источники, знакомые с этим документом, в среду сообщили, что Трамп может подписать его уже в пятницу, но предупредили, что его окончательный текст еще не утвержден.

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Ранее президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.