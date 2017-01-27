Массовый марш за жизнь прошел в Вашингтоне

27 января в Вашингтоне состоялся многотысячный марш «В защиту жизни». Марш за жизнь проходит ежегодно в знак протеста против решения в 1973 году Верховного суда США, фактически, узаконившего право женщины на искусственное прерывание беременности.

Перед участниками марша выступил вице-президент США Майк Пенс – давний противник абортов. У здания Верховного суда участников марша встретил пикет защитников права женщины на выбор, сообщает Голос Америки.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп вернул отмененный Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.