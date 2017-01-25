Университет Калифорнии в Сакраменто предупреждает: не пейте воду

Руководство Университета Калифорнии в Сакраменто предупреждает: не пейте воду – анализы питьевой воды показали повышенное содержание свинца.

В среду руководство Университета Калифорнии в Сакраменто дало рекомендацию не пить воду из водопровода кампуса после того, как анализы показали повышенный уровень свинца, сообщает телеканал KCRA.

На протяжении последних нескольких недель группа преподавателей и студентов собирала и исследовала образцы воды из разных точек кампуса в ходе учебного проекта.

Предварительные результаты анализов показали, что образцы воды из нескольких питьевых фонтанов и раковин содержат повышенное количество свинца, сообщает руководство университета.

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Для «вящей предосторожности» отдел обслуживания университета отключил эти источники питьевой воды до проведения дополнительных проверок и анализов.

Университет заключает договоры о проверках воды со сторонними консультантами и ожидает рекомендаций городской администрации, администрации округа Сакраменто и Управляющего комитета по водным ресурсам Калифорнии.

Лицам моложе 15 лет, беременным женщинам и кормящим матерям «рекомендуется воздержаться от употребления воды из питьевых фонтанов и раковин кампуса до проведения дальнейших анализов», говорится в сообщении руководства университета.