Украинский иммигрант Сергей Федорук вновь был приговорен к 18 годам тюремного заключения за то, что в 2011 году до смерти избил своего шурина в их доме в Острандере. Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, 43-летний житель Келсо (штат Вашингтон) убил своего шурина Сергея Ищенко за насильственные действия к племяннице.

43-летний Федорук представал перед судом присяжных дважды, напоминает местное издание The Daily News. В 2012 году он был приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство второй степени. Этот приговор был отменен по причине неправомерных действий обвинения и слишком позднего выдвижения адвокатом подсудимого аргумента об умственной неполноценности.

Федорук страдает шизофренией и биполярным расстройством. На втором суде, состоявшемся в сентябре, сторона защиты заявила, что во время избиения Сергея Ищенко Федорук испытывал приступ мании или психоза. В тот период он прекратил прием назначенных врачом лекарственных средств.

Защита рассчитывала на вердикт «убийство второй степени».

Обычным приговором за преступление, совершенное Федоруком, является тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет. Однако заместитель прокурора округа Пасифик Дон Рихтер, ведущий дело Федорука, заявил, что по закону наказание не может превышать 18 лет – срока, назначенного предыдущим приговором. Судья Верховного суда Стивен Уорнинг согласился с этим.

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Напомним, что тело Ищенко было обнаружено прикрытым ветками за домом. Судмедэксперт Клифф Нельсон сообщил присяжным, что Ищенко скончался от сочетания травмы от удара тупым предметом и повреждений, полученных при удушении. До этого Федорук рассказал психологам, что убил Ищенко во время драки в их доме. Ищенко и Федорук, члены большого украинского семейства, обосновавшегося в округах Каулитц и Кларк, проживали в этом доме со своими родственниками.

По словам родственников, Федорук считал, что Ищенко насиловал свою племянницу (которая приходилась родственницей обоим мужчинам) и пытался защитить ее.

Как бы то ни было, этот приговор стал еще одним ударом для украинской семьи, более десяти лет назад бежавшей в США от преследований за свою христианскую веру. Теперь семья потеряла двух своих членов – один был убит, другой – Сергей Федорук оказался в тюрьме.