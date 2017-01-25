В свете происходящих в стране событий журналисты неоднократно задавали правоохранительным органам Сакраменто вопросы об официальной позиции в отношении недокументированных иммигрантов, об уровне сотрудничества с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) и о статусе Сакраменто как «округа-убежища».

Департамент шерифа Сакраменто выпустил официальное заявление, в котором говорится o статусе столицы Калифорнии как «округ-убежище», а также по позиции сотрудничества с иммиграционной полицией США.

“Мы никогда не спрашиваем и не проверяем иммиграционный статус тех, с кем сталкиваемся в ходе исполнении обязанностей по охране правопорядка. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы жертвы преступлений и те, кому нужна наша помощь, не опасались звонить в Службу шерифа. Точно так же мы никогда не проводим иммиграционных «рейдов» и не устраиваем «контрольных пунктов»”, – говорится в пресс-релизе полиции.

По словам шерифа Скотт Джонса, в тюрьмах Сакраменто правоохранители позволяют ICE делать запросы на дальнейшее задержание находящихся в них заключенных в целях учета и статистики, но ни один заключенный не остается в тюрьме дольше, чем оставался бы без такого запроса.

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“Мы позволяем агентам ICE посещать наши учреждения и даем допуск к записям, чтобы они могли выполнять свои обязанности; точно так же мы сотрудничаем со всеми другими коллегами по охране правопорядка. С этой целью агенты ICE регулярно бывают в наших учреждениях”, – заявил шериф Сакраменто Скотт Джонс.

Таким образом, округ Сакраменто – по крайней мере в том, что касается Службы шерифа – не является юрисдикцией-убежищем в полном смысле этого слова. Хотя полиция не занимается исполнением иммиграционных законов, она предоставляет ICE полный доступ к местным тюрьмам как агенству-партнеру и дает им возможность исполнять свои обязанности.

Эта практика помогает обеспечивать максимальную общественную безопасность для округа Сакраменто, минимизируя вероятность появления новых жертв этих преступников. Такова была историческая позиция Службы шерифа, и она останется в силе до тех пор, пока это позволяют федеральные законы и правила, говорится в релизе.