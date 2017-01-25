Иммиграционный адвокат рассказал, как попасть в США через Мексику

Иммиграционный адвокат Гари Ройл из American Corporate Services в Сан-Франциско рассказал “Славянскому Сакраменто” как попасть в США через Мексику и без лишних хлопот легализоваться на территории американского государства.

По словам русскоязычного иммиграционного адвоката из Сан-Франциско, тема иммиграции в США для жителей СНГ “стала актуальной совсем недавно, год-полтора назад”.

“К нам сейчас обращаются с вопросами люди из бывших республик Советского Союза – Украины, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и так далее, – которые на своей родине по разным причинам подвергаются серьезным преследованиям, – сказал Гарри Ройл. – Проблема заключается в том, что для подачи прошения на политическое убежище в Иммиграционную службу необходимо находиться на территории Соединенных Штатов. А получить въездную визу в США сейчас очень сложно. Это связано с разными причинами, одной из которых является грядущая смена президента и перемены в правительстве – но сейчас речь идет не об этом”.

Как попасть в США через Мексику?

Как попасть в США через Мексику? Как говорит Гари, те люди, которые не могут получить въездную визу в США, идут обходным путем. Они получают мексиканскую визу, что не составляет особых проблем, прилетают в Мексику, а потом на контрольно-пропускном пункте в приграничном городе обращаются к американским пограничникам и заявляют о том, что просят у американского правительства политического убежища. Это абсолютно легально, эти люди не нарушают никаких законов, уверяет калифорнийский юрист.

Американское правительство не отказывает таким людям. Разумеется, оно не принимает всех, кто просит на границе о политическом убежище, но начинается процесс, первым шагом которого является интервью.

“Оно длится час-два, и по его результатам принимается решение о том, можно ли принять этого человека на территорию Соединенных Штатов и дать ему возможность подать заявление на политическое убежище. Подготовка к этому интервью – исключительно важный момент, от которого зависит, не посадят ли человека на самолет, летящий обратно”, – рассказал адвокат.

Люди ждут на границе своей очереди, что может длиться несколько дней, и обращаются к пограничникам. После успешного прохождения интервью их принимают в иммиграционные центры, в которых они находятся от двух до шести месяцев. Тех, кто приезжает с семьями, с маленькими детьми, не держат долго, их отпускают через два-три дня. Максимальный срок пребывания – шесть месяцев, после этого их будут обязаны выпустить под залог.

Некоторых, в основном людей с семьями и детьми, отпускают без залога, говорит адвокат Ройл. Некоторым надевают электронные браслеты, которые снимаются после первого заседания иммиграционного суда. Сумма залога бывает разной, в основном от 3 до 5 тысяч долларов, но бывают и очень крупные залоги.

“Это зависит от того, есть ли у людей серьезные связи с Соединенными Штатами, например, родственники, имеющие гражданство или статус постоянного жителя. Если таких родственников или поручителей нет, то сумма залога может оказаться выше, чем хотелось бы – на этот случай существуют компании, которые занимаются залогами по иммиграционным делам за 10% от общей суммы”, – делится представитель American Corporate Services.

Залог или электронные браслеты дают американскому правительству определенную гарантию того, что эти люди не растворятся в толпе, не станут нелегальными резидентами, а придут на заседание иммиграционного суда и будут доказывать свою правоту с помощью адвоката.

Гари Ройл напоминает, что компания American Corporate Services не первый год помогает таким людям.

“Во-первых, советуем им, исходя из информации, полученной от предыдущих клиентов, в каком из приграничных городов Мексики оформление сейчас происходит быстрее. Во-вторых, готовим их к интервью на границе, без успешного прохождения которого можно отправиться обратно первым же рейсом. После этого мы занимаемся сроками нахождения в иммиграционном центре и вопросами залога, который первоначально устанавливается иммиграционным офицером, а затем может быть пересмотрен в суде”, – сказал авокат.

Первое заседание иммиграционного суда обычно проходит прямо в месте заключения.

“Мы участвуем в этом заседании, объясняем положение этих людей, что с ними происходит, почему они находятся в иммиграционном суде и какой защиты просят у американского правительства. Также мы пытаемся снизить сумму залога, если иммиграционный офицер установил его слишком высоким”, – продолжает Гари Ройл.

После того, как эти люди выходят из иммиграционного центра и оказываются на месте дальнейшего пребывания либо у своих родственников или знакомых, компания продолжает работу с ними до самого конца, до последнего заседания в иммиграционном суде.

“Неважно, в каком штате они будут проживать, мы имеем право представлять людей на всей территории Соединенных Штатов, поскольку иммиграционное законодательство является федеральной юрисдикцией, – заключает Ройл. – Где бы вы ни находились, мы ведем ваше дело и оказываем вам помощь с момента вашего прибытия на границу. Мы можем провести несколько судебных заседаний по телефону, а на последнее заседание прилететь лично – всего этих заседаний будет два-три, и они будут проходить в иммиграционном суде того штата, в котором вы находитесь”.