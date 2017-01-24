В США в отношении корреспондента Russia Today Александра Рубинштейна, освещавшего протесты в день инаугурации Дональда Трампа, заведено дело об участии в массовых беспорядках.

Как сообщало 20-го января руководство телеканала, Рубинштейн освещал “антикапиталические” митинги в столице США во время инаугурации президента Дональда Трампа. Во время беспорядков он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — заявили в пресс-службе RT.

Отмечается, что максимальное наказание по данному обвинению — тюремное заключение сроком до десяти лет или штраф в размере $25 тыс.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. Он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

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Ранее администрация Фейсбука заблокировала возможность вести прямые трансляции российскому телеканалу “по ошибке”, сообщает РТ.