Трамп подпишет указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду подпишет первые указы по вопросам иммиграции, сообщили два представителя администрации. По их словам, он начнет с мер по организации строительства стены на границе с Мексикой.

Фото: Gordon Hyde | Википедия

Сообщается, что президент также рассматривает предложения по ограничению потока беженцев, включая 30-дневный запрет на въезд из некоторых стран.

Предполагают, что он также примет меры против так называемых городов-убежищ.

Ожидается, что президент подпишет первые указы, в том числе меры по запуску строительства стены, во время визита в министерство национальной безопасности в среду.

О дополнительных мерах будет объявлено в следующие несколько дней, сообщил один из чиновников.

Сообщается, что Трамп все еще размышляет над деталями планов по ограничению потока беженцев в США, передает Голос Америки.

По данным представителя одной организации, работающей в области выработки государственной политики и занимающейся мониторингом проблем, связанных с беженцами, представленные Трампу предложения включают прекращение приема беженцев на срок не менее четырех месяцев, а также временный запрет на въезд жителей некоторых преимущественно мусульманских стран.

«Завтра должен быть большой день в сфере национальной безопасности. Помимо всего прочего мы будем строить стену!» – написал Трамп в своем личном Твиттере во вторник вечером.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал ужесточить политику США в области иммиграции, включая усиление пограничного контроля и сдерживание потока беженцев.

Он также призывал к запрету на въезд в США жителей исламских стран, но позднее изменил свою позицию, сфокусировавшись на «тщательных проверках» приезжающих из стран, имеющих связи с терроризмом.

Судя по всему, ограничения по приему беженцев пока не приобрели окончательный вид.



Источник, проинформированный о содержании этих предложений, сообщил, что они включают по меньшей мере 30-дневный запрет на въезд в США из таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Однако источник предупредил, что эти детали могут измениться.

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Возможно, будет сделано исключение для беженцев, скрывающихся от религиозных преследований, если они представляют религиозные меньшинства в своей стране. Под это исключение могут попасть христиане, бегущие из преимущественно мусульманских стран.

Будучи президентом, Трамп может подписать указ о прекращении обработки заявлений о приеме беженцев. Так поступил президент Джордж Буш-младший сразу после терактов 11 сентября 2001 года.

Однако противники этого решения могут попытаться оспорить их в юридическом порядке, если под запрет попадут лишь страны с мусульманским большинством, заявил эксперт по вопросам иммиграции Хироси Мотомура из школы права при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.