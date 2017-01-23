Трамп пообещал бизнесменам снижение налогов до 75%

Президент встретился в Белом доме с ведущими представителями деловых кругов США, передает Русская служба Голоса Америки.

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Президент США Дональд Трамп в понедельник встретился в Белом доме с группой видных американских бизнесменов, пообещав «колоссально» сократить налоги и законодательные препоны и заявив, что хочет вернуть промышленность в США.

«Мы считаем, что сможем сократить законодательные ограничения на 75 процентов, а возможно, и больше. Будет обеспечена более надежная защита, но при этом, если вы захотите расширить производство, необходимые разрешения можно будет получить очень быстро», – заверил президент.

Трамп заявил, что эти меры дадут компаниям стимул оставаться в США, а для тех, кто захочет перевести производство за рубеж, будут введены пограничные пошлины на все товары и услуги, продаваемые в США.

По словам президента, во время встречи с представителями малого и крупного бизнеса все они сказали ему, что больше всего их волнует смягчение законодательных ограничений.

Трамп пообещал, что ни в одной стране мира бизнес не будет развиваться так быстро, как в США.

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