Шторм в США погубил как миниму два десятка человек. В понедельник вечером губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в 50 округах штата. Экстренное положение было введено из-за повсеместных наводнений, оползней и снежных бурь.

Как сообщает аппарат губернатора в Сакраменто, чрезвычайное положение было введено в следующих графствах: Бьют, Калаверас, Контра-Коста, Дель-Норте, Эл-Дорадо, Фресно, Гумбольдт, Иньо, Керн, Кингс, Лассен, Лос-Анджелес, Мадера, Марин, Мендоцино, Мерсед, Модок, Монтерей, Напа, Невада, Орандж, Плейсер, Плюмас, Сакраменто, Сан-Бенито, Сан-Бернардино, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сан-Луис-Обиспо, Сан-Матео, Санта-Барбара, Санта-Клара, Санта-Крус, Шаста, Сьерра, Сискию, Солано, Сонома, Станислос, Саттер, Техама, Тринити, Тулар, Туломне, Вентура, Йоло и Юба.

Объявление чрезвычайной ситуации позволит округам получить компенсацию за вызванные штормовой погодой убытки из средств штата и из федерального бюджета.

Как сообщают калифорнийские СМИ, за последние несколько недель во время непогоды погибло четыре человека. Жертвы ненастья имеются как в Сан-Францико, Лос-Анджелесе, так и Сакраменто.

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Сообщается также, что за последние несколько дней шторм в США погубил по меньшей мере 15 человек.