Камнепад в Сакраменто, снежный обвал в Тахо – одна жертва

Камнепад зарегистрирован в области Сакраменто и снежный обвал едва не похоронил нескольких путешественников в Сьерре. Одна женщина погибла во время бури.



Фото: CHP

Как сообщают представители Дорожной полиции Калифорнии, отрезок шоссе номер 89 в районе озера Тахо был закрыт сегодня утром из-за случившегося там снежного обвала. По словам сотрудников полиции штата, под завалами оказалось как минимум два автомобиля. К счастью, путешественники не пострадали и были во время спасены.

По словам властей, 60-метровый отрезок 89-го шоссе был завален снегом и едва не погреб двух мужчин. Одна женщина погибла, врезавшись в дерево во время шторма.

В одном из пригород Сакраменто – Фолсоме властями был зарегистрирован камнепад на велосипедной дорожке.

Между тем представители округа Сан-Хоакин из-за угрозы наводнения объявили экстренную ситуацию в регионе.