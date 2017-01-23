В Нью-Йорке призвали поддержать христианские церкви в Крыму

19 января консульство Российской Федерации в Нью-Йорке окружили манифестанты, выступающие в поддержку христианской общины «Голос Надежды» в городе Бахчисарае (Крым), а также других церквей в Донецкой и Луганской областях.

Цель собрания, по словам организаторов, привлечь внимание общественности и российские власти к факту гонения на эти общины. Так, всем известны случаи, когда здания церквей превращались в оружейные склады, а людям запрещали собираться в них, сообщает христианская церковь “Скиния” в Киеве. Церковь «Голос Надежды» в декабре 2016 года получила предписание от властей в Крыму «о запрете эксплуатации здания».

Консульство Российской Федерации в Нью-Йорке митингующие обступили с плакатами, на которых были нанесены надписи: «Не молчите! Свободу мирным собраниям на оккупированных территориях!», «Бог за нас» и др.

Участники исполняли христианские и патриотические песни, выкрикивали лозунги с призывом «не молчать», обращались в громкоговоритель к тем, кто находился за стенами консульства, а также молились. Мимо проезжающие автомобилисты приветственно сигналили в унисон.

Алекс Крыщюк, один из участников акции, так прокомментировал митинг: «Мы не будем молчать о том, что происходит в Крыму и на оккупированных территориях Украины. Наше собрание здесь – это поддержка наших братьев и сестер по вере, которые, к сожалению, переживают гонения. И то, что сегодня у верующих отбирают право на свободу вероисповедания, отнимают молитвенные дома – очень печальный факт. Это мирный протест, но мы не будем молчать!».

Пресс-служба церкви напоминает, что ранее в Киеве, а также в Сиэтле (штат Вашингтон) прошли подобные акции в защиту христианских общин в Крыму и на оккупированных территориях.