Twitter газеты The New York Times сообщил об атаке РФ на США

Неизвестными хакерами был взломан один из аккаунтов газеты The New York Times в Twitter, с помощью которого злоумышленники “сообщили” о секретном решении Владимира Путина нанести ракетном удар по США.

Как сообщает CNN, серия ложных твитов была опубликована со следующим содержанием: “Срочное сообщение! Из секретного донесения Путина следует, что атака РФ на США будет произведена ракетными ударами”.

Редакция The New York Times в данный момент удалила посты и занимается расследованием инцидента. Ложная информация была опубликована в дополнительном аккаунте газеты, где обычно размещаются новостные видеоматериалы.