Остался еще один – последний в серии из трех штормов ожидается в Калифорнии вечером субботы. В Сакраменто он принесет ветер и дождь, а в Сьерра-Неваду – снегопад.

Национальная метеорологическая служба выпустила для долины Сакраменто штормовое предупреждение, действующее с 10 часов вечера субботы по 10 часов утра воскресенья. Для Сьерры предупреждение действует до утра понедельника. Со стороны властей звучат призывы к добровольной эвакуации из-за опасений сходящих с гор снежных лавин и оползней.

Департамент транспорта Калифорнии рекомендует водителям, планирующим в эти выходные поездку через перевалы Сьерры, быть готовым к длительным задержкам, особенно в районах Доннер-Саммит по автотрассе I-80 и Эхо-Саммит по I-50. В пресс-релизе Департамента предупреждается о предсказанных Национальной метеорологической службой снегопаде, ветре и низких температурах. Высота снежной линии ожидается в районе 4 000 футов (1200 метров).

По сообщениям метеорологов, скорость ветра у вершин Сьерры возрастет с 70 миль в час (30 м/c) до более чем 100 миль в час (45 м/с). На меньших высотах порывы ветра достигнут 40 миль в час (18 м/c).

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В пятницу селевой поток привел к закрытию учаcтка автотрассы Highway 49 к северу от Кемптонвилля (округ Юба). Департамент транспорта сообщает, что на подножиях гор по-прежнему остается угроза наводнений.

В регионе Сакраменто в субботу пройдут ливневые дожди. Ветер и дождь в субботу вечером усилятся и будут продолжаться до воскресенья. Ожидаемая сила ветра 30-35 миль в час (13-16 м/с) с порывами до 50 миль в час (22 м/с).

Ранее сообщалось, что школы Сакраменто закрылись из-за прошедших здесь ливней.