Первый указ Трампа ослабил реализацию положений «Обамакэра»

Президент многократно обещал отменить Обамакэр – закон о реформе здравоохранения, принятый по инициативе его предшественника Обамы, передает Годос Америки.

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Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации подписал первый указ, в котором поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с масштабной реформой здравоохранения, предпринятой бывшим президентом Бараком Обамой.

Подписание указа состоялось в Овальном кабинете Белого дома в присутствии вице-президента Майка Пенса и главы президентской администрации Райнса Прибуса, заявившего, что указ направлен на «минимизацию экономического бремени» Закона о доступном здравоохранении, принятом в 2010 году «в преддверии его отмены».

В ходе предвыборной кампании Трамп выступал против этого закона и много раз обещал отменить его и заменить другим актом.

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Комментируя первый день в должности в беседе с журналистами, новый президент сказал: «Это был загруженный, но хороший день. Прекрасный день».