Братья-близнецы Руслан и Роман Глухие, в 2014 году пытавшиеся скрыться от полиции и вызвавшие аварию на Антилоуп-роуд в Сакраменто, в которой погиб мужчина и его дочь-подросток, ранее были признаны виновными в убийстве. В минувшую пятницу суд округа Плейсер приговорил Руслана к пожизненному заключению, а Романа – к 30 годам тюрьмы.

Фото: The Sacramento Bee

Согласно обнародованному пресс-релизу окружного прокурора, Руслан Глухой проведет оставшиеся дни за тюремной решеткой без права на досрочное освобождение. Его брат-близнец Роман Глухой получил 30 лет тюремного заключения.

21-летний Руслан Глухой был признан виновным в двух случаях убийства первой степени, краже со взломом и попытке бегства от полиции. Отягчающими обстоятельствами является убийство во время совершения другого тяжкого преступление и убийство нескольких человек.

Напомним, что братья-близнецы Руслан и Роман Глухие обвиняются в том, что в 2014 году, пытаясь скрыться от полиции округа Плейсер в Сакраменто, убили семью иммигрантов из Мексики. Как следует из документов суда, после этого как ни в чем ни бывало они продолжили бегство от преследовавших их правоохранителей.

Роман Глухой обвинен по двум статьям убийства второй степени.

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Сумасшедшая гонка по двум северокалифорнийским округам началась после рутинной дорожной проверки, во время которой украинские иммигранты не подчинились требованиям местных полицейских и бросились бежать. Именно тогда угнанный ими пикап на скорости 100 миль в час (160 км/ч) врезался в небольшой седан погибших.

Друг и сообщник близнецов – 23-летний Юрий Меркушев – является выходцем из Украины. По словам близких, до некоторых пор он был примерным мальчиком. Как считают знакомые парня, дружба с Глухими испортила Юрия, и он вместе со своими товарищами принялся обчищать автомобили жителей региона. Во время одного из таких рейдов юные преступники были остановлены полицейскими. Сообщается, что Меркушев обвиняется в сопротивлении представителям органов правопорядка при задержании и хранении краденного имущества.

Семья Глухих также приехала из Украины в Сакраменто в 2001 году в поисках лучшей жизни. Отец семейства работал в сфере перевозок, а сыновья занимались реслингом. По словам знакомых, парни не раз были замечены в употреблении тяжелых наркотиков, в частности героина. По мнению родственников, скорее всего именно эта привычка подтолкнула друзей к воровству.

Ранее “Славянским Сакраменто” было обнаружено на Фейсбуке большое количество фотографий, где братья-близнецы позируют с полуавтоматическим оружием и наколками с изображением российской и украинской символикой.

Отметим, что в самом начале судебного процесса братья Глухие не признавали себя виновными.