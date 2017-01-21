Сенатор из Калифорнии Дайэнн Файнстайн заявила, что российские хакеры повлияли на итог президентских выборов.

«Таково мое мнение. Я участвовала во всех крупных секретных совещаниях. Меня поразило то, что на протяжении двух лет Россия занималась фишингом, взломом, дезинформацией и распространением пропаганды везде где только могла», – сказала Файнстайн, которая до недавнего времени была самым высокопоставленным членом Демократической партии в Комитете по разведке Сената.

«Были взломаны компьютеры обоих политических партий, но очевидно, что целью было нанесение ущерба Хиллари Клинтон и ослабление ее позиции в случае победы на выборах», – заявила Файнстайн в ходе передачи «Встреча с прессой» телеканала NBC.