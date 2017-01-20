Сегодня, 20 января 45-й президент США Дональд Трамп вступил в должность. Церемония инаугурации по традиции началась с молитв и коротких проповедей, сообщает Голос Америки.

Фото: Hilary Swift | The New York Times

Первым выступил кардинал Нью-Йорка Тимоти Майкл Долан. Долан – один из наиболее популярных католических лидеров в США. За ним последовал протестант Сэмюэль Родригез – американец пуэрториканского происхождения. За ним – телепроповедница Пола Уайт-Кэйн. Проповеди очень короткие, продолжались около минуты. Священнослужители напомнили об истории страны, и о том, что ее лидерам необходимы мудрость, мужество и способность сострадать.

С короткими проповедями выступили раввин Марвин Хиер, глава Центра Симона Визенталя, пастор Уильям Грэм, глава международной благотворительной организации “Сума самаритянина” и епископ Уэйн Джексон.

Во время церемонии присяги вице-президента США Майка Пенса, которую проводил судья Верховного суда Кларенс Томас, Пенс поднял правую руку и повторил за Томасом текст присяги: “Я, Майк Пенс, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов против всех врагов, иностранных и внутренних, что буду искренне исполнять ее и хранить ей верность, что я принимаю на себя эти обязанности по свободной воле, безо всяких сомнений или намерений обмануть, что я буду достойно и честно исполнять служебные обязанности, к которым приступлю. И да поможет мне Господь!”.











Вслед за Пенсом произнес присягу Дональд Трамп, текст которой зачитал глава Верховного суда Джон Робертс: “Я торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и буду делать все, что в моих силах, чтобы сохранять и защищать Конституцию Соединененных Штатов. И да поможет мне в этом Бог!”.

На платформе рядом с вступающим в обязанности главы государства появилась Мелания Трамп с сыном. Их встретили апплодисментами. Мелания – единственная Первая леди в истории США, которая родилась за границей и изначально не имела американского гражданства. Однако прецедент имеется: Луиза Адамс – супруга президента Джон Куинси Адамса (был президентом в 1825-1829 годы) – родилась в Лондоне: ее мать была англичанкой, отец – американцем, отмечает Голос Америки.

После церемонии вступления в должность президента Дональд Трамп подписал первые распоряжения и указы: в частности, это направление его номинантов на министерские посты на рассмотрение Сената. Подписи ставились несколькими ручками: они остаются у некоторых участников церемонии в качестве сувениров.

Во время церемонии Дональд Трамп и Мак Пенс с супругами проводили экс-президента Барака Обаму, который в последний раз воспользовался президентским вертолетом. Обама направляется в Калифорнию в отпуск.

В своей речи Трамп в очередной раз озвучил обещание сделать Америку снова великой.

На церемонии выступил оркестр Корпуса морской пехоты и Мормонский хор, который исполнил “Америка Прекрасная” – одну из наиболее популярных патриотических песен, текст которой был сочинен в 1893 году.