В Сакраменто требуют выгнать Путина из Белого дома в Вашингтоне

Протесты против Дональда Трампа в качестве президента США проходят сегодня по всей Калифорнии, а также в других штатах США. О том, что происходит в калифорнийской столице, рассказывает корреспондент “Славянского Сакраменто”:

Протесты против Дональда Трампа в Сакраменто начались через считанные часы после завершения торжественной церемонии инаугурации нового президента в Вашингтоне. Собравшиеся в пятницу утром в нескольких районах Сакраменто митингующие прошествовали к Капитолию штата, где были встречены полицией и правительственной охраной.

Около полудня перед Капитолием насчитывалось около тысячи демонстрантов и зевак. В собравшейся в центре города массе недовольных граждан можно было заметить как студентов местных учебных заведений и представителей ЛГБТ-движения, так и социалистов и латиноамериканских иммигрантов. Костяк забастовщиков, как всегда на подобных массовых мероприятиях, составляли так называемые профессиональные демонстранты, кочующие с одного уличного протеста на другой. Примечательно то, что многие лица встречались ранее на демонстрациях, проводившихся нстными активистами при администрации Барака Обамы.

Участники протеста несли плакаты: “Сбросить Трампа!”, “В тюрьму его!”, “Требуем настоящей демократии”. Кое-где мелькали лозунги “Выгнать Кремль из Белого дома” и даже “Сделать Америку снова Мексикой”. Некоторые демонстранты открыто призывали к революции.

Сначала протест был довольно мирным, однако в какой-то момент на митинге появилось несколько человек, державших флаги Израиля. Подскочившие к ним “титушки” мгновенно окружили пришедших к законодательному собранию контрдемонстрантов и принялись издеваться над ними и дразнить их. Налетевшие на сторонников еврейского государства манифестанты вступили с ними в яростную перепалку. Однако окружившая бушующую толпу конная полиция остудила пыл потасовщиков, методично отсекая одну группировку от другой.

В определенный момент я оказался зажатым между конными полицейскими и молодыми парнями в черных масках и капюшонах. Это не были миролюбивые демонстранты. Я уже не в первый раз замечаю в Калифорнии таинственных молодчиков, появляющихся на различных акциях протеста с угрожающим видом и повязанными на лицах банданами. Эти крайне неприветливые и молчаливые люди постоянно норовят создать конфликт и уворачиваются от видеокамер и фотоаппаратов журналистов. Кто-то сказал мне, что это те самые нелегальные преступники-иммигранты, которых вступивший в должность президента Дональд Трамп намеревается депортировать из страны.

Что ж, если он действительно это сделает, я думаю, Калифорния от этого только выиграет. Градус ненависти и нетерпимости в Америке в последние годы и так вырос до рекордного уровня. Еще не хватало, чтобы уличные драгдилеры из мексиканского Холиско диктовали Вашингтону международную политику.

Действительно, российская оппозиция, выступления которой мне приходилось наблюдать при задержании Алексея Навального в Санкт-Петербурге в 2014 году, выглядела на порядок более миролюбивой и цивилизованной, чем эта, простите, чернь в Сакраменто.

Впрочем, против инаугурации Трампа протестовали не только представители низших слоев населения. Услышав, что я веду трансляцию на русском языке, ко мне подошли несколько интелигентных американцев, которые поинтересовались, куда идет собранный материал. Услышав, что я делаю это для “русских новостей”, они довольно миролюбиво отправились восвояси.

Покричав в очередной раз речевки у окон Капитолия, протестующие двинулись по центральным улицам Сакраменто. Толпа демонстрантов, шагая прямо по проезжей части и по пути перекрывая дорожное движение, дошла до здания окружной тюрьмы и Федерального суда, где провела еще один пикет. Тем временем сотрудники управления шерифа Сакраменто заблокировали вход в городскую тюрьму до конца дня.

Арестов произведено не было – полиция, оберегающая порядок на улицах, практически не тревожила протестующих. Лишь однажды стражи порядка попросили одного из лидеров вывернуть рюкзак, что встретило сильное недовольство демонстрантов.

Впрочем, я думаю, что все же иммигрантам стоит быть благодарным Демократической партии и ее сторнникам, ибо именно благодаря представителям прежней администрации в Вашингтоне многим беженцам удалось сравнительно легко попасть и обосноваться в США.



















Текст, фото & видео: Руслан Гуржий