Порывистый ветер и промокшая земля в среду привели к ряду автомобильных аварий и серьезным перебоям в электроснабжении по всему региону Сакраменто. Многие школы в Сакраменто и регионе закрыты.



На этой неделе в Северной Калифорнии ожидаются три зимних шторма. Они скорее всего будут менее влажными, чем те, что мы испытали на прошлой неделе, однако по-прежнему существует угроза наводнений из-за переполненных рек и ручьев.

Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) сообщил, что движение по южному направлению автотрассы Interstate-85 близ Вудленда вновь открылось после крушения грузовика с прицепом.

На 21:45 энергосбытовая компания Сакраменто (SMUD) насчитала 429 аварий системы электроснабжения, оставивших без света 45 298 жителей региона. «Просьба не подходить к оборванным линиям электропередач», – предупреждают сотрудники компании через Твиттер.

The Sacramento Bee сoобщает о гибели бездомного во время шторма в центре Сакраменто. Причина его смерти не указывается.

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Многие школы в Сакраменто и регионе закрыты. Ранее сообщалось, что управляющий совет округа Сакраменто во вторник объявил на 30-дневный период местную чрезвычайную ситуацию, связанную с последствиями прошедшей недавно серии зимних штормов.