Шторм в Сакраменто создал чрезвычайную ситуацию

Управляющий совет округа Сакраменто во вторник объявил на 30-дневный период местную чрезвычайную ситуацию, связанную с последствиями прошедшей недавно серии зимних штормов.

Шторм в Сакраменто способствовал объявлению чрезвычайной ситуации в округе.

Объявление чрезвычайной ситуации позволит округу получить компенсацию за вызванные штормовой погодой убытки из средств штата и из федерального бюджета. Центр по чрезвычайным ситуациям округа продолжает работать, готовясь к очередному шторму, ожидающемуся на этой неделе.

Стивен Кантельме, руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщил совету, что в отдельных частях Уилтона, Пойнт-Плезент и районов Мокелюмне-Ривер, Гризли-Слоу и Снодграсс-Слоу продолжаются наводнения. Жителям Пойнт-Плезент по-прежнему рекомендуется эвакуироваться, тогда как для Уилтона и Рио-Линды предупреждение об эвакуации снято.

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По мнению члена Управляющего совета Дона Ноттоли, чей участок на юге округа включает значительную часть наводненных территорий, убыток от прошедших на прошлой неделе штормов может составлять «сотни тысяч долларов».

«Судя по тому, что я видел в пятницу и субботу, потребуются серьезные восстановительные работы», – сказал он.