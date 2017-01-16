Православные верующие Америки собирают подписи с целью сделать 7-е января государственным праздником США и, соответственно, выходным днем.

6-го и 7-го января восточные христиане и последователи Коптской православной церкви отмечают Сочельник и Рождество. Каждый год в эти дни учащимся приходится отпрашиваться с занятий.

“Несправедливо, что они вынуждены выбирать между школой и религией, тем более что представителям других конфессий выделены праздничные дни. Мы просим, чтобы день 7 января, самый главный для нас праздник в году, стал выходным”, – говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org.

Инициаторы просят поддержать их идею.

“Пожалуйста, поставьте свою подпись, каждый голос важен!” – говорится в петиции.

На данный момент просьбу поддержало около тысячи подписантов. Идея не нашла значимой поддержки и была остановлена.